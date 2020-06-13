Вашингтон, , 11:56 — REGNUM Компания Microsoft добавил поддержку общих чатов и звонков между пользователями программы Skype и платформы Microsoft Teams. Об этом сообщает портал MSPoweruser.

Поддержка совместимости двух сервисов связи от Microsoft была анонсирована в июле 2019 года. Спустя 11 месяцев специалистам компании удалось добиться её реализации.

Теперь пользователи платформы Microsoft Teams могут начать текстовую беседу или видеозвонок с пользователями Skype или наоборот. Функция доступна как в браузерной версии Microsoft Teams и Skype, так и в приложениях для настольного компьютера.

При кросплатформенной связи пользователи столкнутся с рядом ограничений. В частности, не поддерживаются групповые чаты и функции расширенного форматирования текста. Для корректной работы кроссплатформенной связи рекомендуется использовать Skype 8.58 и более поздних версий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле в приложении Skype появилась возможность настраивания фона при видеосвязи.

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