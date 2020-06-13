Ноксвилл, США, , 11:25 — REGNUM Атака хакеров привела к временному отключению компьютерных сетей муниципальных служб города Ноксвилла (штат Теннесси, США). Об этом сообщает ZDNet.

Вычислительные городских служб подверглись атаке киберпреступников 11 июня. Когда специалисты по кибербезопасности обнаружили атаку, часть сетей уже была заражена вредоносным программным обеспечением.

Для атаки злоумышленники использовали вирусы-шифровальщики. Попав в систему, такие вирусы зашифровывают все пользовательские файлы. Как правило, после этого злоумышленники требуют выкуп за восстановления доступа к информации.

Для предотвращения распространения вируса специалисты временно отключили компьютерные системы. Отмечается, что атака не задела системы аварийных служб, включая полицию и пожарную службу, так как они работают на других сетях.

Полиция и местное отделение ФБР проводит расследование инцидента. По предварительной версии, вирус попал в сеть после того, как один из сотрудников городских властей открыл электронное письмо с заражённым файлом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне из-за кибератаки было приостановлено производство на заводе автомобильного концерна Honda, расположенном в США в штате Ошайо.

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