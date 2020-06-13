Веллингтон, , 10:26 — REGNUM Сверхлёгкая ракета-носитель Electron с пакетом малых спутников успешно стартовала с площадки на полуострове Махия в Новой Зеландии 13 июня. Об этом сообщается на странице компании Rocket Lab в социальной сети Twitter.

Запуск проходил с коммерческого космодрома Launch Complex 1, принадлежащего компании Rocket Lab. Старт и все последующие операции прошли в штатном режиме.

«Полезные нагрузки развернуты. Идеальная миссия!», — сообщили в Rocket Lab.

Ракета-носитель Electron вывела на околоземную орбиту технологический спутник M2 Pathfinder, исследовательский аппарат NASA и три спутника Национального управления военно-космической разведки США (NRO). Данные о назначении и характеристиках спутников NRO являются засекреченными.

В Rocket Lab добавили, что этот запуск стал 14-ым для ракет-носителей Electron. Первый испытательный запуск этой ракеты состоялся в мае 2017 года. Он оказался неудачным, однако последующие пуски проходили успешно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года компания Rocket Lab открыла свою вторую стартовую площадку на территории космодрома NASA «Уоллопс» в штате Вирджиния.

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