Вашингтон, , 09:24 — REGNUM Презентация дизайна и видеоигр для приставки PlayStation 5 стала самой просматриваемой игровой трансляцией в истории YouTube. Об этом сообщила менеджер статистики YouTube Милли Аманд на своей странице в социальной сети Twitter.

Компания Sony провела презентацию Future of Gaming в ночь с 11 на 12 июня. На мероприятии был продемонстрирован внешний вид новой приставки семейства PlayStation, а также представлены видеоигры, разрабатываемые для этой консоли. В общей сложности трансляцию на YouTube смотрело 7,32 млн человек.

«Можно подтвердить, что вчерашняя мероприятие по PS5 стало самой популярной игровой трансляцией в истории YouTube. Оно превзошло все предыдущие показы консоли и шоу E3», — заявила Аманд.

Выход Sony PlayStation 5 ожидается в конце 2020 года. Точная дата выхода и стоимость приставки не раскрываются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае компания Sony направила разработчиком требование по обязательной совместимости новых игр для PlayStation 4 с PlayStation 5.

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