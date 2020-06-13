Вашингтон, , 08:25 — REGNUM В тестовой версии операционной системы Android 11 добавлена возможность записи видеофайлов размером более 4 Гб. Об этом сообщает Android Police.

Компания Google представила открытую тестовую версию мобильной операционной системы Android 11 в июне. Релиз стабильной версии ожидается в сентябре, однако разработчики обнаружили часть изменений уже в тестовой версии.

В частности, в Android 11 убрано ограничение в 4 Гб на размер видеофайла при записи видео. Это ограничение стало ощущаться после появления смартфонов, записывающих видео в формате 4K. При таком качестве размер файла превышает 4 Гб спустя 15 минут после начала записи видео.

Эксперты обнаружили, что часть приложений, например Open Camera, уже могут создавать файлы более 4 Гб при записи видео на смартфон под управление Android 11 Beta 1. При этом другие приложения для записи видео, включая Google Camera и Filmic Pro, ещё на адаптировались под это изменение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне часть пользователей, установивших тестовую версию Android 11, столкнулась с отключением сервиса электронных платежей Google Pay.

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