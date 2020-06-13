Вашингтон, , 07:57 — REGNUM Американская компания Apple получила сертификаты на девять новых моделей смартфонов iPhone. Об этом сообщает портал MySmartPrice.

Сертификаты на новые модели смартфонов были обнаружены на платформе сертификации Евразийской экономической комиссии. В этом документе описывается девять новых смартфонов от Apple с кодовыми номерами A2176, A2172, A2341, A2342, A2399, A2403, A2407, A2408 и A2411.

Эксперты предполагают, что под номерами A2176 и A2172 зарегистрированы базовые модели iPhone 12 и iPhone 12 Max. Под остальными кодовыми номерами скрываются различные варианты моделей iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Также на сертификационной платформе был обнаружен необъявленный персональный компьютер от Apple с номером модели A2330. Предполагается, что им может стать новый компьютер Mac на базе процессора ARM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле компания Apple представила новую версию бюджетного смартфона iPhone SE. Релиз линейки iPhone 12 ожидается осенью 2020 года.