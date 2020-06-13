Москва, , 07:30 — REGNUM В течение следующих двенадцати месяцев планируется проведение 20 пусков с космодрома «Байконур» и шести с космодрома «Восточный». 13 июня об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы о госзакупках Роскосмоса.

Планируется, что с июля 2020 года по июль 2021 года с «Байконура» будет произведено 17 пусков ракет-носителей «Союз-2» и три пуска «Протонов». С «Восточного» за это время будут запущены шесть «Союзов-2».

В феврале генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что в 2020 году госкорпорация проведёт больше пусков, чем в 2019 году. В предыдущем году было проведено 25 пусков.

Планировалось, что в 2020 году не менее десяти российских ракет серии «Союз» будут использоваться для запусков спутников британской компании OneWeb. Однако в марте руководство компании объявило о банкротстве и последующей продаже бизнеса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае генеральный директор АО «Главкосмос» (входит в Роскосмос) Дмитрий Лоскутов заявил, что из-за банкротства OneWeb компании-оператору запусков Arianespace может понадобиться найти другую полезную нагрузку под российские ракеты-носители.