Северодвинск, Архангельская область, , 19:31 — REGNUM В Северодвинске завершены строительство и испытания нового пускового стола космического ракетного комплекса «Ангара», первые некрупногабаритные секции которого были отправлены 11 июня на космодром «Восточный» по железнодорожным путям. Об этом сообщается на сайте госкорпорации «Роскосмос».

Отмечается, что для транспортировки некрупных частей пускового стола будет задействовано порядка сорока единиц железнодорожного транспорта. Предполагается, что крупногабаритные составные части пускового стола под «Ангару», а также корпуса вакуумной установки будут отправлены на «Восточный» в июле этого года по Северному морскому пути.

«Мы решили попробовать наш Северный морской путь, и это оказалось более логично, более замкнуто, тем более мы имеем всю инфраструктуру для приема грузов на реке Зея», ― цитирует генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Андрея Охлопкова пресс-служба Роскосмоса.

В ведомстве уточнили, что транспортировка пускового стола, масса которого превышает 2 тыс. тонн, будет осуществлена на судне, которое выйдет из Северодвинска в июле и проследует через Северный Ледовитый океан, Берингов пролив, Баренцево и Охотское моря. Конечным пунктом станет порт Советская Гавань, где установку погрузят на баржу и по рекам Амур и Зея доставят на космодром «Восточный» в сентябре этого года.

Как сообщало ИА REGNUM, первый пуск ракеты-носителя «Ангара» планируется произвести в 2023 году, а в 2025 году «Ангара-А5» впервые должна будет вывести на околоземную орбиту пилотируемый космический корабль.

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