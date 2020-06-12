Вашингтон, , 15:28 — REGNUM Старший вице-президент подразделения Intel по разработке процессоров Джим Келлер покинул компанию по личным причинам. Об этом сообщает пресс-служба Intel.

Джим Келлер является одним из ведущих разработчиков архитектур центральных процессоров в мире. Он участвовал в разработке микропроцессорных архитектур компаний AMD, Intel и Tesla.

В 2018 году Келлер перешёл в Intel, заняв должность старшего вице-президента подразделения Silicon Engineering Group. В Intel сообщили, что 11 июня Келлер подал заявление об увольнении по личным причинам. Отмечается, что он согласился консультировать компанию в течение следующих шести месяцев.

В связи с уходом Келлера в Intel решили провести реорганизацию нескольких рабочих групп. В частности, в компании создана новая группа перспективных инженерных разработок, а также произведён ряд кадровых изменений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года компания Intel объявила о повторном запуске производства центральных процессоров на заводе в Коста-Рике, свёрнутого в 2014 году.