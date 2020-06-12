Вашингтон, , 14:45 — REGNUM Американская компания Google добавила поддержку большей части Android-смартфонов в новой версии сервиса потокового вещания видеоигр Stadia. Об этом сообщает The Verge.

Компания Google запустила сервис облачных игр Staida в ноябре 2019 года. При запуске этот сервис поддерживался только на смартфонах линейки Pixel от Google. В феврале сервис получил поддержку ряда других Android-смартфонов от компаний Samsung, Asus и Razer.

В новой версии сервиса компания добавила официальную поддержку смартфонов OnePlus, а также поддержку в тестовом режиме на любом устройстве с операционной системой Android версии 6.0 и старше. Для активизации сервиса требуется установить приложение Stadia, и включать функцию «Воспроизводить на этом устройстве» в меню «Настройки» — «Эксперименты».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июня библиотеку Google Stadia пополнит многопользовательская ролевая игра The Elder Scrolls Online.