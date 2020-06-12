Вашингтон, , 14:18 — REGNUM Запуск космического телескопа «Джеймс Уэбб» не состоится в планируемые ранее сроки из-за срыва графика работ, вызванного вспышкой коронавирусной инфекции, заявил глава научного управления американского аэрокосмического агентства NASA Томас Зурбухен. Об этом сообщает SpaceNews.

Астрофизическая обсерватория «Джеймс Уэбб» разрабатывается американскими специалистами для замены телескопа «Хаббл». Первоначально планировалось, что этот телескоп будет запущен ещё в 2014 году. Сроки запуска неоднократно переносились из-за превышения бюджета и отставания от графика работ.

В начале 2020 года в NASA планировали запустить «Джеймс Уэбб» в марте 2021 года. Томас Зурбухен отметил, что подготовка к запуску шла в соответствии с графиком, однако работе помешала пандемия коронавирусной инфекции.

«Мы не запустим в марте… Мы должны пересмотреть график и двигаться дальше», — подчеркнул Зурбухен.

Он добавил, что новая дата запуска ещё не определена. В NASA рассчитывают, что старт ракеты-носителя Ariane 5 и телескопа «Джеймс Уэбб» с космодрома «Куру» во Французской Гвиане состоится до конца 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года глава NASA Джим Брайденстайн объявил о приостановке испытаний телескопа «Джеймс Уэбб» из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

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