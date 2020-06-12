Вашингтон, , 13:43 — REGNUM Функция одновременного доступа к одной учётной записи с четырёх различных устройств добавлена в тестовой версии мессенджера WhatsApp для разработчиков. Об этом сообщает портал сообщества мобильных разработчиков XDA Developers.

В настоящее время возможность одновременного использования мессенджера WhatsApp ограничена двумя устройствами: войти в учётную запись можно со смартфона и с компьютера. При этом на персональном компьютере мессенджер может быть запущен только вместе с приложением на смартфоне.

Разработчики сообщают, что начато тестирование возможности одновременного использования мессенджера на четырёх устройствах. Точные сроки появления этой функции в общем доступе не называются.

Также в WhatsApp работают над несколькими другими новыми функциями. Среди них отмечается возможность сортировки фотографий в чатах, удаление сохранённых сообщений за исключением отмеченных и добавление новых инструментов управления памятью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле разработчики мессенджера WhatsApp увеличили с четырёх до восьми максимальное количество участников групповых видеочатов.

Читайте ранее в этом сюжете: В WhatsApp решили добавить функцию поиска по дате