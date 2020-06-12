Вашингтон, , 13:11 — REGNUM Американское аэрокосмическое агентство NASA выбрало компанию Astrobotic подрядчиком по контракту на доставку лунохода VIPER. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Контракт стоимостью $199,5 млн предусматривает доставку исследовательского ровера NASA на Луну в конце 2023 года. Частная американская компания Astrobotic будет отвечать за интеграцию ровера с подсочным аппаратом, запуск и посадку на Луну.

Планируется, что VIPER проработает на южном полюсе Луны не менее 100 земных дней. За это время аппарат преодолеет несколько километров, делая заборы грунта с помощью четырёх различных инструментов. Главой целью миссии станет поиск льда в лунном грунте.

Полученные данные позволят составить первую карту водных ресурсов Луны. Эта информация будет использоваться при выборе мест для посадки будущих пилотируемых экспедиций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне NASA заключило контракт стоимостью $187 млн на строительство жилого блока планируемой окололунной станции Gateway с компанией Orbital Science Corporation.

Читайте ранее в этом сюжете: NASA одобрило строительство жилого блока окололунной станции Gateway