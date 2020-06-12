Вашингтон, , 12:35 — REGNUM Президент Microsoft Брэд Смит заявил, что компания не будет продавать программное обеспечение для распознавания лиц правоохранительным органам США. 12 июня об этом сообщает газета The Washington Post.

Смит объяснил, что решения о предоставлении программного обеспечения для распознавания лиц в Microsoft принимаются специальным комитетом. Он не стал раскрывать критериев, которыми руководствуется комитет, но подчеркнул, что для широкого использования систем распознавания правоохранительными органами требуется всесторонняя проработка этого вопроса.

«Мы не будем продавать технологии распознавания лиц полицейским управлениям в Соединенных Штатах, пока у нас не будет принят национальный закон, регулирующий их использование… Мы должны защищать права человека при внедрении подобных технологий», — заявил Брэд Смит.

Руководство Microsoft объявило об этом решении на фоне массовых протестов в США против полицейского насилия. Протесты вспыхнули после того, как 25 мая погиб задержанный полицейскими чернокожий житель Миннеаполиса Джордж Флойд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июня американская компания Amazon ввела мораторий на поставки программного обеспечения для распознавания лиц правоохранительным органам США.

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