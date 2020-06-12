Вашингтон, , 11:55 — REGNUM Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 58 спутниками связи Starlink назначен на 13 июня, сообщает пресс-служба американской компании SpaceX.

В качестве дополнительной нагрузки вместе со спутниками Starlink на околоземную орбиту будет выведено три других малых аппарата. Отмечается, что первая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая будет использоваться для запуска, уже применялась для запусков двух грузовых кораблей Dragon.

Компания SpaceX формирует группировку околоземных спутников Starlink для предоставления услуг по широкополосному доступу к сети интернет. В настоящее время на орбиту выведено 420 спутников, а общее число группировки достигнет нескольких десятков тысяч аппаратов.

В апреле 2020 года основатель SpaceX Илон Маск заявил, что компания планирует начать открытое тестирование системы спутникового интернета Starlink в течение шести месяцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне в компании Spaceflight Industries рассказали, что со следующей группировкой Starlink будет запущено два спутника дистанционного зондирования Земли BlackSky.

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