Сингапур, , 11:22 — REGNUM Правительственное агентство кибербезопасности Сингапура (CSA) предупредило об активности мошеннических программ, маскирующихся под приложения для отслеживания распространения коронавирусной инфекции. Обращение опубликовано 12 июня на сайте ведомства.

Сингапур стал одной из первых стран, запустивших специальное мобильное приложение для отслеживания контактов пользователей смартфонов. Получившая название TraceTogether программа позволяет оперативно предупредить людей, имевших контакты с заразившимся коронавирусной инфекцией.

В CSA отмечают, что подобные приложения внедряются во многих странах, что делает их привлекательными для киберпреступников. Злоумышленники встраивают в поддельные приложения вредоносные программы, которые могут использоваться для кражи личных данных.

Для того, чтобы не стать жертвой мошенников в CSA рекомендуют загружать приложения только из официальных магазинов Play Store (для Android-устройств) и App Store (для iOS). Также перед установкой подобных приложений требуется обращать внимание на права, которые запрашивает программа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к началу июня 2020 года страной с наибольшим охватом приложения для контроля COVID-19 стала Исландия, где его установило 40% жителей.

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