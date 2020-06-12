Вашингтон, , 10:54 — REGNUM Запуск марсохода Perseverance миссии «Марс-2020» перенесён на 20 июля, сообщается на странице миссии в социальной сети Twitter.

Ранее планировалось, что запуск миссии с помощью ракеты-носителя Atlas V состоится 17 июля. Задержка вызвана необходимостью дополнительной подготовки наземного оборудования на стартовой площадке космодрома ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида).

Планируется, что планетоход Perseverance совершит посадку на Марс в феврале 2021 года. Марсоход оснащён семью научными приборами, которые будут использоваться для изучения поверхности планетов, а также геологических процессов в её недрах.

Также в состав миссии «Марс-2020» входит лёгкий 1,8-килограммовый вертолёт Mars Helicopter Scout. Этот аппарат будет использоваться для изучения возможности полётов в условиях разряженной атмосферы Марса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае специалисты Лаборатории реактивного движения американского аэрокосмического агентства NASA провели интеграцию марсохода Perseverance с посадочным модулем.

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