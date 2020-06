Токио, , 10:19 — REGNUM Японская компания Sony анонсировала первые видеоигры для новой приставки PlayStation 5 в рамках презентации The Future of Gaming. Презентация доступна на YouTube-канале PlayStation.

В ночь с 11 на 12 июня компания Sony провела презентацию Future of Gaming, посвящённую будущей игровой приставке PlayStation 5. Помимо внешнего вида и некоторых особенностей приставки на мероприятии также были анонсированы некоторые видеоигры.

Первой была представлена специальная версия GTA V, которая выйдет в 2021 году. Эксклюзивами для PlayStation 5 станут продолжение серии Spider-Man: Miles Morales, продолжением Zero Dawn — Horizon Forbidden West, Project Athia от студии Square Enix, Returnal от Hoursemarque, Returnal, Godfall и ремейк Demon's Souls.

Также на новой приставке будут доступны мультиплатформенные игры, Gran Turismo 7, Ratchet & Clank Rift Apart, Stray, Sackboy A Big Adventure, Destruction All Stars, Kena: Bridge of Spirits, Oddworld Soulstorm, GhostWire: Tokyo, Jett: The Far Shore, Resident Evil 8: Village, Hitman 3, Pragmata и Project Athia.

Приставка PlayStation 5 будет оснащена восьмиядерным процессором AMD Zen 2, видеокартой AMD RDNA 2 и 16 Гб оперативной памяти GDDR6. Релиз приставки ожидается в конце 2020 года. Точная дата выхода и стоимость PlayStation 5 не раскрываются.

