Вашингтон, , 09:43 — REGNUM Сервис электронных платежей Google Pay перестаёт работать на смартфонах после установки тестовой версии операционной системы Android 11 Beta 1. Об этом сообщает портал сообщества мобильных разработчиков XDA Developers.

После нескольких месяцев закрытого тестирования компания Google выпустила первую открытую версию мобильной операционной системы Android 11. При установке этой версии системы пользователи смартфонов линейки Google Pixel столкнулись с отключением сервиса Google Pay.

«Ваш телефон больше не поддерживает бесконтактные платежи», — гласит получаемое уведомление.

Отмечается, что этот сервис нормально функционировал в предыдущей тестовой версии Android 11 Developer Preview 4, доступной разработчикам. Ожидается, что проблема будет исправлена в следующей версии системы.

Система электронных платежей Google Pay была представлена в 2015 году. В России сервис поддерживается с мая 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июня компания Google выпустила бета-версию новой операционной системы Android 11. Релиз стабильной версии запланирован на сентябрь 2020 года.

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