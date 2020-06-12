Москва, 12 июня 2020, 09:11 — REGNUM Онлайн-конференция с участием представителей космических агентств России, США и ряда других стран прошла 11 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Роскосмоса.
Конференция была посвящена программам освоения Луны, включая организацию пилотируемых миссий. В мероприятии приняли участие представители национальных космических ведомств России, США, Канады, Японии, Южной Кореи, Индии, Австралии, ОАЭ, а также Европейского космического агентства.
Руководство американского аэрокосмического агентства NASA рассказало о планах по реализации лунной программы Artemis и созданию орбитальной окололунной платформы Gateway. Российские планы по освоению Луны представил директор департамента пилотируемых космических программ Александр Быков.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия возобновит лунную программу в 2021 году.
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