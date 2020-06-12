Вашингтон, , 07:49 — REGNUM Американская компания Amazon ввела годовой мораторий на поставки программного обеспечения для распознавания лиц правоохранительным органам США. Об этом сообщается в блоге компании.

Дочерняя компания Amazon — Amazon Web Services — является разработчиком облачного приложения для распознавания лиц Amazon Rekognition. Этот сервис используется несколькими государственными учреждениями США, включая полицию и таможенные службы некоторых штатов.

На фоне массовых протестов против насилия со стороны полиции в компании решили приостановить продажу приложения Rekognition правоохранительным органам. При этом компания продолжит поставлять ПО службам поиска пропавших людей и другим подобным организациям.

«Мы выступали за то, чтобы правительство вводило более строгие правила регулирования использования технологий распознавания лиц. Похоже, что Конгресс [США] готов заняться этой проблемой. Мы надеемся, что однолетний мораторий даст Конгрессу достаточно времени для внедрения соответствующих правил. В случае необходимости мы готовы оказаться соответствующую помощь», — заявили в Amazon.

Массовые акции протеста в США начались после того, как 25 мая погиб задержанный полицейскими чернокожий житель Миннеаполиса Джордж Флойд. В некоторых городах протесты переросли в беспорядки и погромы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года акционеры компании Amazon большинством голосов отклонили предложение о запрете продажи программы Rekognition полиции США.

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