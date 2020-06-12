Москва, , 07:22 — REGNUM Специалисты космодрома «Байконур» расконсервировали космический корабль «Прогресс МС-15» для подготовки к запуску, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

После проведения расконсервации в монтажно-испытательном корпусе были осмотрены солнечные батареи корабля и начата подготовка к электрическим испытаниям. Запуск ракеты-носителя «Союз 2.1а» с кораблём «Прогресс МС-15» запланирован на июль 2020 года. Корабль доставит на Международную космическую станцию необходимые грузы для обеспечения жизнедеятельности экипажа.

Также в июле МКС покинет грузовой корабль «Прогресс МС-13». Корабли этой серии уничтожаются в плотных слоях атмосферы, однако «Прогресс МС-13» после расстыковки будет использован для отработки элементов одновитковых полётов на МКС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 апреля к МКС прибыл грузовой корабль «Прогресс МС-14». В ходе этого полёта был установлен рекорд по времени от старта корабля до стыковки со станцией, составивший 3 часа 20 минут.

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