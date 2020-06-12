Маунтин-Вью, США, , 02:32 — REGNUM Новую функцию мессенджера WhatsApp, с помощью которой можно осуществлять быстрый поиск сообщений в чатах по заданной дате, тестируют разработчики программы, 11 июня сообщает портал WABetaInfo.

В настоящее время в мессенджере можно искать сообщения, однако отсутствует возможность выделять нужную дату. Новая функция находится на стадии альфа-тестирования.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая в WhatsApp решили включить функцию добавления новых контактов с помощью QR-кода.

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