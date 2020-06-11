Канберра, , 23:59 — REGNUM Космический запуск ракеты Electron с тремя спутниками Национального управления военно-космической разведки США (NRO), а также с малыми орбитальными аппаратами NASA и австралийского университета, перенесен на два дня из-за сильного ветра, сообщает 11 июня пресс-служба компании Rocket Lab — разработчика ракеты-носителя.

«Запуск будет осуществлён не ранее 13 июня в 04:43 UTC (07:43 мск)», — указано в сообщении компании.

Запуск трехступенчатой ракеты Electron предполагалось произвести со стартовой площадки компании Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии.

Стоит отметить, что данные о назначении и характеристиках спутников-шпионов NRO полностью закрыты и даже их орбиты не сообщаются.

Ракета-носитель Electron частной аэрокосмической компании Rocket Lab способна выводить на низкую орбиту до 250 кг груза.

Как сообщало ИА REGNUM, это будет уже второй запуск разведывательных спутников NRO при помощи ракеты Electron частной компании Rocket Lab. Первый был осуществлен в январе 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Илон Маск оценил колонку Рогозина о полёте Crew Dragon