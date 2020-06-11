Москва, , 20:13 — REGNUM Специалисты российского ЦКБ «Рубин» завершили научно-исследователькая работу по разработке имитатора подводных лодок «Суррогат», сообщает 11 июня ТАСС со ссылкой на генерального директора «Рубина» Игоря Вильнита.

Морской роботизированный комплекс «Суррогат» способен имитировать атомные и неатомные подводные лодки. Модульность его конструкции позволяет имитировать субмарины разного типа. Кроме того, «Суррогат» может собирать картографическую информацию и осуществлять разведку.

Аккумуляторные батареи комплекса позволяют ему до 16 часов непрерывно маневрировать на различных глубинах и на разных скоростях, в том числе свыше 24 узлов.

«Суррогат» водоизмещением 40 тонн, способен погружаться на глубину до 600 метров.

Его разработка была проведена в инициативном порядке, результаты научно-исследовательской работы доведены до Министерства обороны РФ и теперь ЦКБ ждет решения военного ведомства о целесообразности принятия такого комплекса на вооружение ВМФ России.

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