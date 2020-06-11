Москва, , 18:25 — REGNUM Головной атомный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А «Князь Владимир» будет передан в состав ВМФ России 12 июня, сообщает 11 июня пресс-служба Минобороны РФ.

Торжественная церемония состоится в Северодвинске на заводе «Севмаш». Подводный атомный ракетоносец проекта «Борей-А» (955А) «Князь Владимир» будет принят в состав ВМФ и на нём будет поднят военно-морской Андреевский флаг.

В церемонии примут участие главком ВМФ России Николай Евменов, командующий Северным флотом Александр Моисеев, замглавы Минпромторга Олег Рязанцев, врио губернатора Архангельской области Алексей Цыбульский, глава Северодвинска Игорь Скубенко, президент ОСК Алексей Рахманов и гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко.

Как сообщало ИА REGNUM, приёмный акт на атомную субмарину «Князь Владимир» был подписан 28 мая на предприятии «Севмаш». Подводные ракетоносцы этого типа должны стать основой морских стратегических ядерных сил России.

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