Москва, , 17:21 — REGNUM Артиллерийский комплекс 2С38 «Деривация-ПВО» отправят на финальную доработку перед госиспытаниями сразу после показа на параде на Красной площади, сообщает 11 июня газета «Известия».

Зенитный самоходный артиллерийский комплекс 2С38 «Деривация-ПВО» готовят к государственным испытаниям, которые запланированы на начало 2021 года, после чего эту систему официально примут на вооружение.

Колонна 57-мм зенитных комплексов 24 июня 2020 года впервые пройдет по Красной площади, а затем отправится на финальную доработку.

Главной «достопримечательностью» 2С38 является 57-мм скорострельная дальнобойная пушка, уже показавшая особенную эффективность против беспилотников и прочего «умного» оружия противника.

По информации издания, приёмо-сдаточные тесты двух опытных образцов 2С38 «Деривация-ПВО» планируется завершить в декабре этого года, после чего эти машины отправятся на госиспытания.

Как сообщало ИА REGNUM, новая 57-мм скорострельная артсистема на шасси БМП-3 также отлично пригодна для огневой поддержки пехоты и поражения бронетехники, кроме того, ведутся активные работы по созданию корабельной артустановки этого типа.

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