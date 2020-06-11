Москва, , 14:25 — REGNUM На КамАЗе наладят производство автокомпонентов для роскошных машин российского бренда Aurus, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров, выступая 10 июня в Государственной думе в ходе правительственного часа.

Мантуров отметил, что в кооперации с КамАЗом будет налажено производство моторов, коробок «автомат», а также ряда других компонентов для моделей Aurus.

«Часть (компонентов — ред.) будет в Алабуге, часть на основной производственной площадке в Набережных Челнах. Мы рассчитываем, в том числе, и на активное использование тех предприятий, которые пострадали от пандемии с точки зрения простоев», — сказал глава Минпромторга.

Он добавил, что в общей сложности Aurus состоит из 4,5 тыс. деталей, которые поставляют отечественные и зарубежные производители. При этом интеллектуальные права на Aurus полностью принадлежат России.

Ранее стало известно, что руководство предприятия КамАЗ перенесло корпоративный отпуск сотрудников автокомпании на 17−30 августа 2020 года.

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