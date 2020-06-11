Берлин, , 13:34 — REGNUM Получасовую запись игрового процесса экономической стратегии Port Royale 4 опубликовали в сети авторы проекта — студия Gaming Minds и издательство Kalypso. Ролик размещен на канале издателя в YouTube.

Видео геймплея демонстрирует масштабность игрового мира с различными странами и морскими портами, живописными морскими пейзажами со сменой дня и ночи и оркестровый саундтрек. Как сообщают авторы, игровая карта стратегии занимает 12 млн кв. км от архипелага Флорида-Кис у полуострова Флорида до северного побережья Южной Америки.

В игре геймерам предстоит исследовать мир, открывать новые земли, а также налаживать торговлю и поставки между 60 городами. Начиная с очень небольшого поселения, игроки должны будут овладеть управлением экономикой земель всего Карибского моря.

Датой выхода Port Royale 4 на РС и Xbox One называется 25 сентября.

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