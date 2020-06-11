Осака, Япония, , 13:14 — REGNUM Количество взломанных аккаунтов пользователей Nintendo достигло 300 тысяч. Об этом написали журналисты информационного агентства Kiodo.

Журналисты со слов представителя компании Nintendo сообщают, что злоумышленники смогли воспользоваться средствами со взломанных аккаунтов менее, чем в 1% случаев. Производитель пообещал в этих случаях компенсировать финансовые потери.

Для защиты пострадавших администраторы компании сбросили пароли всех взломанных аккаунтов и отключили вход в их учетные записи через Nintendo Network ID (NNID). Для повышения безопасности пользователям рекомендовали включить двухфакторную аутентификацию.

Напомним, в конце апреля в Nintendo сообщили о 160 тыс. жертв взлома. Хакеры смогли заполучить данные пользователей об адресах электронной почты, имени юзера, стране проживания и дате рождения. В компании утверждают, что напрямую доступ к денежным средствам пользователей взломщики не получили.