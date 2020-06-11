Маунтин-Вью, США, , 12:57 — REGNUM Общедоступную бета-версию новой операционной системы Android 11 опубликовала компания Google. Сообщение о публикации тестовой версии новой системы появилось в новостном блоге Android Authority.

В сообщении говорится, что владельцы смартфонов Google линеек Pixel 2, Pixel 3 и Pixel 4 уже могут установить обновления на свои гаджеты. Ранее после выхода первых бета-версий операционных систем Android в сети появлялись неофициальные сборки систем и для смартфонов других производителей.

Новшества новой системы в Google делят на четыре группы: «Люди», «Управление», «Безопасность» и «Удобство для разработчиков». Основным нововведением в разделе «Люди» появится возможность установки приоритетов между контактами.

По планам компании, вторую бета-версию Android 11 выпустят в июле, а третью — в августе. Полноценное обновление операционной системы Android до версии 11 ожидается в сентябре.