Москва, , 11:33 — REGNUM Основные недостатки автомобилей с кузовом «лифтбэк» перечислили эксперты портала «АвтоВзгляд».

По мнению экспертов, седаны во многом превосходят лифтбеки. Так, кузов седанов гораздо жестче. Достигается это за счет поперечины между задними стойками, находящейся под нижней кромкой стекла.

Вторым преимуществом седанов является отделенный от салона багажник. Таким образом, посторонний запах может быть изолирован, а из заднего отсека в салон не попадают пыль и грязь.

Кроме того, багажник у лифтбэка в сравнении с седаном уступает последнему по объему. Так, багажник Lada Granta в кузове седан равен 520 л, а в кузове лифтбэк — 440 л. Если сложить задние сиденья, то объем кузова седана увеличивается до 815 л, а лифтбэка — до 760 л.

Еще один недостаток лифтбэков заключается в том, что они ниже седанов.

Напомним, лифтбеком переводится, как «поднимающаяся задняя часть». Основное отличие этого авто заключается в задней части, которая такая же как у хэтчбеков. При этом у лифтбека имеется большой задний свес. Аналогичный есть у седана и универсала.

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