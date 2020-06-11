Москва, , 10:42 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель сертифицировал в РФ новый бизнес-седан Optima. Об этом сообщается на портале k5-club.ru.

Стоит отметить, что новое поколение Optima будет именоваться K5. В качестве силовой установки новинка получит два мотора на выбор. Это двигатель G4NA-5 на 2 л мощностью.

149,56 л. с. и максимальным крутящим моментом 192 Нм, который будет агрегатироваться с 6-ступенчатой АКПП. Кроме того, в линейку агрегатов также войдет более мощный G4KN-5 на 2,5 л мощностью 193,88 л. с. и крутящим моментом 246 Нм. Привод будет только передний.

Длина седана составит 4 905 мм, ширина — 1 860, а высота будет 1 445 мм. При этом размер колесной базы будет 2 850 мм. Автомобиль оборудуют системами ABS и системой помощи при экстренном торможении BAS.

Уже в начальной версии Kia K5 получит кондиционер, систему вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС, систему мониторинга давления в шинах (TPMS). Климат-контроль будет идти в качестве опции. Собираться модель будет на предприятии «Автотор» в Калининграде.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в мае текущего года дилеры компании Kia в РФ реализовали 8008 авто, что на 59% меньше, чем в прошлом году.

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