Тайюань , Китай, 11 июня 2020, 05:03 — REGNUM Китай успешно запустил спутник океанического наблюдения в космос с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере страны, сообщает 11 июня агентство Синьхуа.
Запуск был осуществлён ракетой-носителем «Чанчжэн-2С», которая несла на борту спутник HY-1D, в 2:31 по Пекину, сообщили в Китайской национальной космической администрации.
Новый спутник призван сформировать первую группировку морских гражданских спутников вместе с HY-1C, который был запущен в сентябре 2018 года. Нынешний запуск стал уже 334 для ракет-носителей семейства «Чанчжэн».