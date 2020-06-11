Тайюань , Китай, , 05:03 — REGNUM Китай успешно запустил спутник океанического наблюдения в космос с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере страны, сообщает 11 июня агентство Синьхуа.

Запуск был осуществлён ракетой-носителем «Чанчжэн-2С», которая несла на борту спутник HY-1D, в 2:31 по Пекину, сообщили в Китайской национальной космической администрации.

Новый спутник призван сформировать первую группировку морских гражданских спутников вместе с HY-1C, который был запущен в сентябре 2018 года. Нынешний запуск стал уже 334 для ракет-носителей семейства «Чанчжэн».