Вашингтон, , 04:36 — REGNUM Прибор для определения качества воздуха установил экипаж Международной космической станции в российском модуле «Звезда», сообщили 9 июня в пресс-службе NASA.

Отмечается, что прибор определит уровень токсичного бензола, а также источник его появления. Для этого экипаж разделит атмосферу российского и американского сегмента станции.

Ранее в «Роскосмосе» сообщали о регистрации повышенной концентрации бензола на борту МКС. Отмечалось, что опасности для экипажа нет.

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