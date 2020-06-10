Москва, , 17:05 — REGNUM Атомная субмарина проекта «Ясень-М» «Казань» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» готовится к началу госиспытаний, сообщает 10 июня газета «Известия».

По информации издания, сейчас военные моряки активно тестируют новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон», первым носителем которых является многоцелевая атомная подводная лодка «Казань».

После прохождения госиспытаний, в ходе которых проверяются все комплексы оборудования, механизмов и систем вооружения корабля, субмарина будет считаться готовой к боевой службе.

Госиспытания АПЛ «Казань» запланированы на осень текущего года. В случае их успеха атомоход будет включен в состав Северного флота уже в 2020 году, однако, принимая во внимание новизну этого проекта, программа испытаний может быть увеличена.

Как сообщало ИА REGNUM, атомная субмарина «Казань» проекта 885М «Ясень-М» по сравнению с предшествующими подлодками проекта 885 «Ясень» стала короче на 10 метров, у неё принципиально иное расположение торпедных аппаратов и заметно более крупные габариты кормового оперения.

Десять универсальных пусковых установок позволяют применять как крылатые ракеты «Калибр» и противокорабельные «Ониксы», так и новейшие гиперзвуковые «Цирконы», развивающие скорость 8−9 Махов с дальностью действия более 500 км.

Напомним, субмарины проекта 885 и 885М «Ясень» смогут наносить удары «Цирконами», оставаясь подо льдами.

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