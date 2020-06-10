Берлин, , 15:00 — REGNUM Немецкое тюнинг-ателье Novitec оснастило суперкар Ferrari F8 Tributo огромными колесами размером 22 дюйма. Об этом сообщается на сайте компании.

Специалисты ателье заменили штатные колеса на значительно больший комплект: 21 дюйм спереди и 22 дюйма сзади. Эту «обувь» Novitec разрабатывал совместно с американской компанией Vossen.

Цветовая линейка кованых колес имеет 72 цветовые схемы. Кроме того, покупатель может выбрать колёсные диски из двух вариантов поверхности — полированной и матовой.

Кроме того, тюнеры доработали подвеску автомобиля. Теперь она стала более приземистой. Модернизации подверглась и система выхлопа спортивного купе. Теперь она сделана из нержавеющей стали и углеволокна. Стоит отметить, что новый выхлоп можно использовать как с электрической системой управления звуком, так и без неё.

Мощность двухцилиндрового мотора суперкара V8 равна 776 «лошадям». С 0 до 100 км/ч авто может разогнаться за 2,7 секунды.

Ранее гендиректор Ferrari Луи Камиллери заявил, что автокомпания из-за пандемии нового коронавируса отложила официальные премьеры двух новых суперкаров на три-четыре месяца.

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