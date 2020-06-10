Вашингтон, , 12:55 — REGNUM В Соединенных Штатах новейший авианосец «Джеральд Форд» вернулся из тестового похода в связи с отказом системы для запуска самолетов. Об этом сообщается на сайте Военно-морского института США.

Отмечается, что во время испытаний на авианосце отказала одна из систем управления электромагнитной катапульты EMALS, в связи с чем на пять дней прекратились запуски самолетов с палубы.

Как сообщало ИА REGNUM, на авианосец «Джеральд Р. Форд» уже потрачено 12,9 миллиардов долларов американских налогоплательщиков.

Ранее исполняющий обязанности министра ВМС Томас Б. Модли сказал, что авианосец «Джеральд Р. Форд» и другие авианосцы его класса представляют собой крупные цели для потенциальных противников.

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