Пекин, , 11:13 — REGNUM Американский автопроизводитель Tesla совместно с китайской компанией CATL создали аккумулятор для авто со сроком службы равным 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба CATL.

Ранее СМИ распространили информацию, что Tesla вместе с CATL создаёт батарею для машины, которая рассчитана на 1 млн миль пробега (1,6 млн км). Предполагалось, что такой батареей будет оснащена Model 3 для рынка Китая в конце 2020 или начале 2021 года. Однако теперь в CATL сообщили, что уже закончили создание таких батарей и уже готовы начать их массовое производство.

В китайской компании подчеркнули, что заявленный пробег аккумулятора выше, чем предполагалось — 1,24 млн миль (2 млн км). Срок службы аккумулятора — 16 лет.

Нынешнее поколение батарей имеют гарантию в 150 тыс. км или восемь лет. Два млн км пробега гораздо больше, чем проезжает многие автомобили, поэтому новые аккумуляторы можно условно назвать «бесконечными».

Напомним, в конце мая автокомпания Tesla завершила строительство основных объектов второй очереди завода Gigafactory в шанхайской промзоне.

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