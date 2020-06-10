Москва, , 10:46 — REGNUM В России прорабатывается создание глобальной сети из подводных и надводных автономных необитаемых аппаратов и беспилотных летательных аппаратов для широкомасштабных научных исследований. Об этом сообщил гендиректор компании-разработчика ЦКБ МТ «Рубин» Игорь Вильнит.

По его словам, в дальней перспективе специалисты намерены создать глобальную сеть, которая состоит из большого количества подводных глубоководных аппаратов, АНПА легкого класса, глайдеров, средств освещения подводной обстановки, БПЛА, средств связи и других компонентов, обеспечивающих проведение широкомасштабных научных и исследовательских миссий.

В ближайшем будущем будет происходить глубокая интеграция робототехнических средств с подводными лодками, надводными кораблями, обеспечивающими судами, сказал Вильнит в интервью ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» Игорь Вильнит заявил, что работа над созданием в России неатомных подводных лодок пятого поколения с анаэробной воздухонезависимой силовой установкой (ВНЭО) продолжаются в плановом порядке. О сроках появления таких подлодок пока говорить рано, добавил Вильнит.

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