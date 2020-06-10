Токио, , 11:08 — REGNUM Обособленное подразделение Acura японской компании Honda представило обновлённую вариацию кроссовера CDX. Премьера авто прошла в онлайн-формате на интернет-ресурсах автопроизводителя.

Отмечается, что новинка пока доступна лишь китайским автолюбителям. Автомобиль выделяется новым бампером с вставками-клыками и новейшей мультимедийкой с дисплеем размером 8 дюймов.

Кроме того, для покупателей доступна версия CDX A-Spec, выполненная в спортивной стилистике. Такое авто имеет чёрный декор, колёса размером 18 дюймов, большие патрубки выхлопной системы и иной бампер. При этом технические характеристики данной модификации остались прежними.

Под капотом Acura CDX работает турбированная «четвёрка» мощностью 182 л. с. и объёмом 1,5 л. В линейке моторов доступен также гибридный силовой агрегат i-MMD производительностью 215 л. с.

Напомним, 8 июня из-за сбоя во внутренней сети компании Honda поставки автомобилей японского концерна с ряда заводов на территории Японии были приостановлены.

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