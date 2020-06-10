Лондон, , 10:25 — REGNUM Британская автокомпания INEOS Automotive, готовящая вседорожник на замену снятому с производства Land Rover Defender, представила интерьер новой модели. Изображение авто доступно на официальной странице компании в Instagram.

Судя по опубликованному изображению, дизайн вседорожника INEOS Grenadier будет выполнен в духе Defender и немецкой модели Mercedes-Benz G-Class.

Ожидается, что модель оснастят трёхлитровым рядным мотором на шесть цилиндров от BMW с индивидуальными конфигурациями.

Официальная премьера нового авто состоится в первой половине следующего года, а до конца следующего года машина появится у автодилеров.

Напомним, основатель химической компании INEOS Джим Рэтклифф ранее объявил о создании автомобиля, который станет преемником классического вседорожника Land Rover Defender, производство которого было прекращено в январе 2016 года после 67 лет выпуска.

Ранее компания Land Rover начала тестирование прототипа обновленного Land Rover Discovery. Ожидается, что линейка моторов новинки будет расширена.

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