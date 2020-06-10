Москва, , 10:15 — REGNUM Новейший истребитель МиГ-35 оснастят экспертной системой, а также речевым информатором. Об этом заявил летчик-испытатель российской самолётостроительной корпорации «МиГ» Дмитрий Селиванов.

По его словам, сейчас разрабатывается экспертная система, «которая будет подсказывать лётчику во многих ситуациях», в истребителе уже есть речевой информатор.

«Мы её называем Рита — речевой информатор. Девушка говорит приятным, спокойным голосом, даже если пожар в двигателе случается», — сказал он в интервью РИА Новости.

Летчик-испытатель пояснил, что информатор подсказывает только тогда, когда самолёт подходит к каким-то ограничениям.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в корпорации «МиГ» сообщили, что российские истребители будут заботиться о безопасности пилотов. Вести воздушный бой без отвлечения на приборную панель лётчику позволит новая интеллектуальная система защиты высокоманёвренных боевых самолётов от выхода за диапазон критических перегрузок.

Также в корпорации «МиГ» заявили о планах по оснащению новейших российских истребителей МиГ-35 новой системой автоматического управления самолётом при заходе на посадку.

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