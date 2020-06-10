Вашингтон, , 09:41 — REGNUM Новый кроссовер Ford Escape с плагин-гибридным мотором расходует всего 2,35 литра топлива на 100 км пути. Об этом сообщает Агентство по охране окружающей среды США.

Таким образом, новинка по сравнению со своим главным конкурентом Toyota RAV4 Prime имеет лучшую топливную экономию.

В электрическом режиме запас хода кроссовера Escape равен 59,55 км, что немного меньше, чем у RAV4 Prime, который способен преодолеть на электротяге 67,59 км.

Новый Escape Plug-In Hybrid 2021 модельного года обойдется покупателям в 33 040 долларов (около 2,25 млн рублей), в то время как цена RAV4 Prime на пять тысяч долларов (порядка 341 тыс. рублей) дороже.

Со своей стороны, электрифицированный RAV4 Prime имеет большую производительность — 302 л. с., что на 81 л. с. больше, чем у Ford Escape. Также стоит отметить, что Prime продаётся только с полным приводом, а Escape PHEV — с передним.

Напомним, за первые четыре месяца текущего года в РФ первое место среди иномарок в сегменте легких коммерческих машин занимает Ford Transit. За отчётный период российские дилеры реализовали 2942 экземпляра таких авто — на 16% меньше прошлогоднего уровня.

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