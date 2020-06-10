Пекин, 10 июня 2020, 04:01 — REGNUM Разработанная в Китай технология спутниковой навигации и глобального позиционирования BeiDou призвана сделать сельское хозяйство «умнее» и точнее, сообщает 9 июня агентство Синьхуа.
Нанкинский сельскохозяйственный университет разработал беспилотную систему сеяния семян и сбора урожая, работающую с поддержкой системы BeiDou, которая призвана привнести современные космические технологии в сельхозпроизводство.
Новая технология выращивания пшеницы является значительной частью технологии «умного производства», сообщил заместитель директора института умного сельского хозяйства при Нанкинском сельскохозяйственном университете Тянь Юнчао.
По его словам, «умное» производство пшеницы интегрирует навигационную систему BeiDou, информационные технологии и сельскохозяйственную инженерию в единый процесс выращивания пшеницы.
Навигационная система BeiDou представляет из себя многомерную систему дистанционного зондирования, управления беспилотниками и интернетом вещей, которые воедино соединяются в рамках новой сельскохозяйственной системы.