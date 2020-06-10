Москва, , 01:17 — REGNUM Соединённым Штатам для строительства собственных ледоколов придётся развивать это направление судостроения с нуля, заявил 9 июня транспортный эксперт, управляющий партнер компании «Инфра Проекты» Алексей Безбородов.

«Судостроения как такового в США нет. Есть кораблестроение», — цитирует РИА Новости эксперта.

По его словам, США смогут построить суда с дизельными установками за год-полтора, и примерно такое же время потребуется для строительства судов с атомными двигателями.

«Они ещё не стартовали, по сути, это с нуля будет… Это не просто же ледокол начать строить, это построить новые верфи в начале, обучить 2−3 тысячи человек инженерной работе», — сказал Безбородов.

Ранее, напомним, президент США Дональд Трамп поручил разработать программу строительства ледоколов для Арктики и Антарктики. На период, пока такой флот не будет создан, американский лидер распорядился изучить возможность аренды ледоколов у партнёров.

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