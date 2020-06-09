Вашингтон, , 22:02 — REGNUM Прототип американской гиперзвуковой ракеты почти ушёл в свободный полет на испытаниях в США, сообщает 9 июня издание Aviation Week.

По информации издания, улетевшая ракета была вовремя уничтожена дистанционно.

Издание утверждает, что инцидент произошел с реактивным снарядом, разработанным в рамках совместной программы Управления перспективных исследовательских проектов минобороны США (DARPA) и ВВС США. Эта программа, известная как HAWC, направлена на создание гиперзвуковых ракет воздушного базирования.

«Предположительно, ракета случайно отделилась от самолета-носителя B-52 во время лётного испытания. Причина происшествия может быть связана с самолетом из 419-й летно-испытательной эскадрильи с базы «Эдвардс» в Калифорнии. Происшествие сейчас расследуется», — сообщает Aviation Week.

При этом Aviation Week напоминает, что программа HAWC отстает от ранее намеченного плана на несколько месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в США работы по созданию гиперзвукового оружия остаются на начальной стадии. По некоторым данным, Китай подошел к заключительной стадии испытаний гиперзвуковых ракет. На боевом дежурстве гиперзвуковое оружие имеется сейчас только у России.

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