Вашингтон, , 21:41 — REGNUM Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации разработать программу создания полярного ледокольного флота к 2028 году, сообщается в меморандуме, опубликованном 9 июня.

Уточняется, что в 2029 финансовом году, который соответствует календарному октябрю 2028 года, должен быть испытан и развернут «полярный флот ледоколов».

«Для обеспечения защиты национальных интересов в Арктике и Антарктике и сохранения сильного присутствия в Арктике вместе с союзниками и партнерами США нужен готовый и дееспособный полярный флот ледоколов, который будет испытан и развернут к 2029 финансовом году», — указано в тексте меморандума.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент США практически не имеют ледокольного флота, по причине чего постоянно срываются запланированные военно-морские мероприятия в Арктике.

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