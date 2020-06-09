Москва, , 19:57 — REGNUM Государственные испытания бронетехники на колёсной платформе «Бумеранг» начнутся в 2020 году, сообщает 9 июня Интерфакс-АВН со ссылкой на гендиректора «Военно-промышленной компании» Александра Красовицкого.

По его словам, сейчас идёт подготовка опытных образцов, построенных в рамках опытно-конструкторских работ по проекту «Бумеранг», к проведению госиспытаний, запланированных на текущий год.

«График проведения работ по ОКР «Бумеранг» четко соблюдается. Первые серийные боевые машины на унифицированной колесной бронированной платформе «Бумеранг» поступят в войска после завершения государственных испытаний и принятия их на вооружение», — заявил гендиректор «ВПК» Интерфаксу.

Предварительные испытания унифицированной межвидовой колесной платформы «Бумеранг» уже проведены и специалисты Главного автобронетанкового управления и научно-исследовательских организаций Минобороны РФ подтвердили соответствие опытных образцов заявленным в техническом задании характеристикам.

Кроме того, он сообщил, унифицированная межвидовая колесная бронированная платформа «Бумеранг» позволяет монтировать на нее различные комплексы вооружения вплоть до оснащённых танковой 125-мм пушкой, схожих с вооружением самоходной установки 2С25 «Спрут-СД».

Красовицкий заявил, что платформа «Бумеранг» может стать основой семейства колесных боевых и специальных машин, включая разведывательную, ремонтно-эвакуационную, командно-штабную, машину огневой поддержки, машину управления начальника ПВО или артиллерии, бронированную медицинскую машину и целый ряд других.

Как сообщало ИА REGNUM, «Бумеранг» — универсальная средняя колесная платформа для различной бронетехники. Имеет колесную формулу 8Х8, турбодизельный двигатель с автоматической трансмиссией, торсионную или регулируемую гидропневматическую подвеску и способна перевозить дополнительную полезную нагрузку до 7,5 тонны. Экипаж бронемашины состоит из трёх человек, десантное отделение вмещает восемь пехотинцев с вооружением.

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