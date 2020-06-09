Пекин, , 19:47 — REGNUM Заявление о разработке прорывной технологии в области энергоснабжения электромобилей сделала Китайская компания по изготовлению аккумуляторов Contemporary Amperex Technology (CATL). Об этом 9 июня сообщил глава компании Чжэн Юцунь агентству Bloomberg.

По словам главы CATL, компанией был разработан аккумулятор, который прослужит 16 лет, а суммарный пробег автомобиля составит два миллиона километров. При этом стоимость новинки будет лишь на 10% выше других аккумуляторных батарей, представленных на рынке на сегодняшний день.

По сути, китайским инженерам удалось избежать общего удорожания электрокара при повышении удобства в обслуживании и эксплуатации. Например, на самые современные батареи от Tesla сейчас действует гарантия на восемь лет или около 300 тысяч миль пробега.

Юцунь уточнил, что CATL уже готова к приёму заказов на изготовление батарей нового типа. С какими конкретно компаниями будут заключены контракты на поставку аккумуляторов, не уточняется, но, кроме Tesla, у Китая охотно закупают батареи BMW и Toyota.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что наличие зарядки для электрокаров станет обязательным для всех АЗС в Германии.

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